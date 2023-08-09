Довбик: Все думали, что я буду еще несколько лет в Днепре-1

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик прокомментировал свой трансфер в испанский клуб.

"Я верил, что переход состоится. Была договоренность с клубом, что я продлил контракт, и клуб получил за меня деньги.

Поэтому я пошел на какой-то риск. Все думали, что я окончательно буду еще несколько лет в "Днепре-1", но клуб, в принципе, не мешал моему трансферу.

Мы сделали все. Я сдержал свои условия трансфера, они сдержали свои. Поэтому все довольны, все выполнили свои обязанности", – сказал Довбик в комментарии "Футбол Time".