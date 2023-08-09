Довбик: Все думали, что я буду еще несколько лет в Днепре-1
Украинский форвард - о своем переходе в клуб Ла Лиги
Фото: gironafc.cat
Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик прокомментировал свой трансфер в испанский клуб.
"Я верил, что переход состоится. Была договоренность с клубом, что я продлил контракт, и клуб получил за меня деньги.
Поэтому я пошел на какой-то риск. Все думали, что я окончательно буду еще несколько лет в "Днепре-1", но клуб, в принципе, не мешал моему трансферу.
Мы сделали все. Я сдержал свои условия трансфера, они сдержали свои. Поэтому все довольны, все выполнили свои обязанности", – сказал Довбик в комментарии "Футбол Time".
Напомним, Довбик заключил с "Жироной" контракт на 5 лет. Финансовые детали сделки не разглашались. Однако по информации СМИ "Днепр-1" получил 6 млн евро одним траншем. Датский "Мидтьюлланд", которому принадлежат 50% прав на игрока – 1,75 миллиона евро и 30% от последующей продажи футболиста.
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