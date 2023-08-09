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Довбик: У нас с Цыганковым есть какая-то игровая химия

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Теперь парни играют в одной команде

Довбик: У нас с Цыганковым есть какая-то игровая химия

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский новичок "Жироны" Артем Довбик ответил на вопрос о взаимодействии с Виктором Цыганковым.

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"Успешное взаимодействие с Цыганковым? Я тоже надеюсь на это. У нас есть какая-то игровая химия", - сказал Довбик.

Напомним, что 26-летний форвард перешел в "Жирону" из "Днепра-1", подписав контракт на 5 лет.

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В статье: Игорь Цыганык Артем Довбик Жирона
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Источник:
Футбол TIME

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Комментарии (1)
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Кукулькан (сине-гранатовый)
09.08.2023 в 20:12
Давайте хлопцы, химичьте, а мы посмотрим. Должно получиться. Если не в Жироне, то где?
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