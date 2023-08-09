Довбик: У нас с Цыганковым есть какая-то игровая химия

Украинский новичок "Жироны" Артем Довбик ответил на вопрос о взаимодействии с Виктором Цыганковым.

Читайте также Довбик стал игроком Жироны - ОФИЦИАЛЬНО

"Успешное взаимодействие с Цыганковым? Я тоже надеюсь на это. У нас есть какая-то игровая химия", - сказал Довбик.

Напомним, что 26-летний форвард перешел в "Жирону" из "Днепра-1", подписав контракт на 5 лет.