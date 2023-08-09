Довбик: У нас с Цыганковым есть какая-то игровая химия
Теперь парни играют в одной команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский новичок "Жироны" Артем Довбик ответил на вопрос о взаимодействии с Виктором Цыганковым.
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"Успешное взаимодействие с Цыганковым? Я тоже надеюсь на это. У нас есть какая-то игровая химия", - сказал Довбик.
Напомним, что 26-летний форвард перешел в "Жирону" из "Днепра-1", подписав контракт на 5 лет.
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Источник:Футбол TIME
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Комментарии (1)
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Кукулькан (сине-гранатовый)
09.08.2023 в 20:12
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