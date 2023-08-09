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Кандауров: В Португалии Довбик мог бы потянуть уровень Браги или Гимарайнша

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Уровень УПЛ совсем низкий

Кандауров: В Португалии Довбик мог бы потянуть уровень Браги или Гимарайнша

Новина українською

Бывший полузащитник "Бенфики" Сергей Кандауров высказал свое мнение, почему Роман Яремчук не смог закрепиться в лиссабонском клубе, а также порассуждал, смог бы заиграть в Португалии Артем Довбик.

– Почему у Яремчука не получилось раскрыться в "Бенфике"?

– На самом деле все ожидали и верили, что Роман здесь заиграет. Ему давали много шансов в основном составе, но что-то у него не получилось. В "Бенфике" высокая конкуренция и нужно было закрепиться в составе, а Яремчук где-то не сумел. Мне кажется, он не выдержал конкуренции с Рамушем.

Также не стоит забывать, что в Украине идет война. Насколько я знаю, Роман очень активно помогает нашим ребятам в ВСУ. Плюс, когда ты думаешь о родителях, которые находятся в Украине, то концентрация теряется. А "Бенфика" такой клуб, что отдаваться надо на 100 процентов. Также не стоит сбрасывать фактор смены тренера.

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– Кто из игроков УПЛ, по вашему мнению, может заиграть в португальских грандах?

– К сожалению, уровень чемпионата Украины совсем низкий. Я видел одну игру "Днепра-1", в которой Довбик меня совсем не впечатлил, но все-таки он забил 24 мяча и стал лучшим бомбардиром УПЛ прошлого сезона. Думаю, если бы не переход в "Жирону", то Довбик мог бы потянуть уровень "Браги" или "Гимарайнша".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Сергей Кандауров Артем Довбик
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Источник:
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