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"Подумал, что еще сплю". Зинченко рассказал о звонке Гвардиолы после победы Сити в ЛЧ

Наши за границей
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Украинский защитник был счастлив за своих экс-партнеров по команде

"Подумал, что еще сплю". Зинченко рассказал о звонке Гвардиолы после победы Сити в ЛЧ

фото - Getty Images

Новина українською

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о своих чувствах после триумфа "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

"Слушай, я честно тебе скажу. Я был очень счастлив. Я болел за "Сити", потому что понимал, как сильно клуб хотел выиграть Лигу чемпионов, как долго они к этому шли. Поэтому, честно, я был очень рад за них всех.

Я написал и поздравил всех игроков "Сити", а на следующий день, с самого утра мне позвонил сам Пеп. Честно скажу, когда я увидел, кто мне звонит, я подумал, что еще сплю.

Первое, что он мне сказал – это то, что все игроки, которые были в "Сити" являются частью этого. Он меня тоже с этим поздравил. В этот момент я был очень тронут и поблагодарил его за все, что он для меня сделал.

Не жалел об уходе из "Манчестер Сити"? Я скажу так – у нас всех одна жизнь и жалеть о чем-то у нас просто нет времени.

Мы должны двигаться вперед. Да, у меня это произошло, и я очень счастлив, что у меня есть такой опыт игры за этот фантастический клуб с такими фантастическими людьми. Это жизнь", – поделился Зинченко.

Напомним, в финале Лиги чемпионов 2022/23 "Манчестер Сити" победил "Интер" и впервые в своей истории завоевал европейский трофей. Александр Зинченко выступал за горожан в период с 2016 по 2022 годы. Летом 2022 года Александр стал игроком "Арсенала".

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
БОМБАРДИР

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