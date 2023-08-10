"Подумал, что еще сплю". Зинченко рассказал о звонке Гвардиолы после победы Сити в ЛЧ

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о своих чувствах после триумфа "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

"Слушай, я честно тебе скажу. Я был очень счастлив. Я болел за "Сити", потому что понимал, как сильно клуб хотел выиграть Лигу чемпионов, как долго они к этому шли. Поэтому, честно, я был очень рад за них всех.

Я написал и поздравил всех игроков "Сити", а на следующий день, с самого утра мне позвонил сам Пеп. Честно скажу, когда я увидел, кто мне звонит, я подумал, что еще сплю. Первое, что он мне сказал – это то, что все игроки, которые были в "Сити" являются частью этого. Он меня тоже с этим поздравил. В этот момент я был очень тронут и поблагодарил его за все, что он для меня сделал.

Не жалел об уходе из "Манчестер Сити"? Я скажу так – у нас всех одна жизнь и жалеть о чем-то у нас просто нет времени. Мы должны двигаться вперед. Да, у меня это произошло, и я очень счастлив, что у меня есть такой опыт игры за этот фантастический клуб с такими фантастическими людьми. Это жизнь", – поделился Зинченко.

Напомним, в финале Лиги чемпионов 2022/23 "Манчестер Сити" победил "Интер" и впервые в своей истории завоевал европейский трофей. Александр Зинченко выступал за горожан в период с 2016 по 2022 годы. Летом 2022 года Александр стал игроком "Арсенала".