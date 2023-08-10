Украинский опорник продолжит карьеру в Словакии

Стало известно о переходе 32-летнего Романа Красюка к словацкому "Земплину" Михаловце.

Последним клубом Романа был ереванский Пюник, который украинец покинул в качестве свободного агента. В прошлом сезоне за армянскую команду Роман отыграл 28 матчей.

В свое время в Украине Красюк выступал за такие команды, как "Верес", "Рух", "Волынь" и "Сталь". В прошлом сезоне "Земплин" Михаловце финишировал на восьмом месте в чемпионате Словакии.