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Украинский опорник продолжит карьеру в Словакии

Наши за границей
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Земплин подписывает украинца

Украинский опорник продолжит карьеру в Словакии

sport.ua

UA-Футбол
Новина українською

Стало известно о переходе 32-летнего Романа Красюка к словацкому "Земплину" Михаловце.

Последним клубом Романа был ереванский Пюник, который украинец покинул в качестве свободного агента. В прошлом сезоне за армянскую команду Роман отыграл 28 матчей.

В свое время в Украине Красюк выступал за такие команды, как "Верес", "Рух", "Волынь" и "Сталь". В прошлом сезоне "Земплин" Михаловце финишировал на восьмом месте в чемпионате Словакии.

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Источник:
transfermarkt.com

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