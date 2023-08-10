Украинский опорник продолжит карьеру в Словакии
Земплин подписывает украинца
sport.ua
Стало известно о переходе 32-летнего Романа Красюка к словацкому "Земплину" Михаловце.
Последним клубом Романа был ереванский Пюник, который украинец покинул в качестве свободного агента. В прошлом сезоне за армянскую команду Роман отыграл 28 матчей.
В свое время в Украине Красюк выступал за такие команды, как "Верес", "Рух", "Волынь" и "Сталь". В прошлом сезоне "Земплин" Михаловце финишировал на восьмом месте в чемпионате Словакии.
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Источник:transfermarkt.com
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