"Мы все с тобой", - Лунин поддержал Куртуа после тяжелой травмы бельгийца
Тибо порвал "кресты"
Фото: TEAMtalk
Украинский голкипер мадридского "
"Наилучшие пожелания Тибо Куртуа. Ты сильный, и мы все с тобой", – написал Лунин в адрес Куртуа в своем Инстаграме.
Напомним, что "Реал" оперативно отреагировал на травму Курту. По данным СМИ, мадридский клуб
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Источник:Інстаграм
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