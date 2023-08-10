"Мы все с тобой", - Лунин поддержал Куртуа после тяжелой травмы бельгийца

Украинский голкипер мадридского " Реала " Андрей Лунин публично поддержал Тибо Куртуа, который сегодня, 10 августа, на тренировке "галактикос" получил серьезную травму, порвав "кресты" и теперь перенесет операцию.

"Наилучшие пожелания Тибо Куртуа. Ты сильный, и мы все с тобой", – написал Лунин в адрес Куртуа в своем Инстаграме.