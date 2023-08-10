  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Мы все с тобой", - Лунин поддержал Куртуа после тяжелой травмы бельгийца
В тренде

"Мы все с тобой", - Лунин поддержал Куртуа после тяжелой травмы бельгийца

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Тибо порвал "кресты"

"Мы все с тобой", - Лунин поддержал Куртуа после тяжелой травмы бельгийца

Фото: TEAMtalk

Новина українською

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин публично поддержал Тибо Куртуа, который сегодня, 10 августа, на тренировке "галактикос" получил серьезную травму, порвав "кресты" и теперь перенесет операцию.

"Наилучшие пожелания Тибо Куртуа. Ты сильный, и мы все с тобой", – написал Лунин в адрес Куртуа в своем Инстаграме.

Напомним, что "Реал" оперативно отреагировал на травму Курту. По данным СМИ, мадридский клуб может подписать Давида де Хеа.

"Мы все с тобой", - Лунин поддержал Куртуа после тяжелой травмы бельгийца - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Бешикташ не оставляет попыток подписать Малиновского - турки сделали выгодное финансовое предложение игроку
yellow-arrow
Украинский защитник подписал контракт с клубом из Гибралтара
yellow-arrow
В Суонси оценили игру украинского нападающего в матче Кубка лиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Інстаграм

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде