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Трубин: 16 лет жизни я посвятил Шахтеру, но сейчас пора идти дальше

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Кипер уехал в Португалию

Трубин: 16 лет жизни я посвятил Шахтеру, но сейчас пора идти дальше

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал свой переход в португальскую "Бенфику".

"16 лет жизни я посвятил "Шахтеру". Здесь я рос как футболист и личность.

Большая ценность для меня иметь возможность не только быть в структуре такого большого клуба, но и приобщиться к его победам.

Большая благодарность каждому тренеру со времен академии "Шахтера" и по сей день. Вы научили меня всему, что я умею и знаю.

Большая честь делить раздевалку с выдающимися игроками клуба. Вы всегда были для меня примером.

Большая гордость иметь поддержку лучших и верных болельщиков "Шахтера". Вы всегда останетесь в моем сердце.

Но сейчас пора идти дальше. Я не прощаюсь, а говорю "До свидания", – написал Трубин в Инстаграме.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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