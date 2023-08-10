Трубин: 16 лет жизни я посвятил Шахтеру, но сейчас пора идти дальше
Кипер уехал в Португалию
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал
"16 лет жизни я посвятил "Шахтеру". Здесь я рос как футболист и личность.
Большая ценность для меня иметь возможность не только быть в структуре такого большого клуба, но и приобщиться к его победам.
Большая благодарность каждому тренеру со времен академии "Шахтера" и по сей день. Вы научили меня всему, что я умею и знаю.
Большая честь делить раздевалку с выдающимися игроками клуба. Вы всегда были для меня примером.
Большая гордость иметь поддержку лучших и верных болельщиков "Шахтера". Вы всегда останетесь в моем сердце.
Но сейчас пора идти дальше. Я не прощаюсь, а говорю "До свидания", – написал Трубин в Инстаграме.
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