Трубин - о своем трансфере в Бенфику: Горжусь быть здесь
Молодой талант испытает свои силы в Португалии
Фото: Benfica SL
Новичок "Бенфики", 22-летний голкипер Анатолий Трубин дал первый комментарий после перехода в португальский клуб.
"Привет, болельщики "Бенфики". Анатолий Трубин здесь. Я действительно горжусь быть здесь.
С нетерпением жду времени, чтобы показать свои качества. Вперед, "Бенфика", - сказал Трубин в видеообращении.
Напомним, Трубин подписал контракт сроком на 5 сезонов - до лета 2028 года. Трансфер украинца обошелся "орлам" в 10 миллионов евро + 1 млн евро в виде бонусов. В договоре вратаря с "Бенфикой" также прописана клаусула, которая составляет 100 млн евро.
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