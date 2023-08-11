Трубин - о своем трансфере в Бенфику: Горжусь быть здесь

Новичок "Бенфики", 22-летний голкипер Анатолий Трубин дал первый комментарий после перехода в португальский клуб.

"Привет, болельщики "Бенфики". Анатолий Трубин здесь. Я действительно горжусь быть здесь. С нетерпением жду времени, чтобы показать свои качества. Вперед, "Бенфика", - сказал Трубин в видеообращении.

Напомним, Трубин подписал контракт сроком на 5 сезонов - до лета 2028 года. Трансфер украинца обошелся "орлам" в 10 миллионов евро + 1 млн евро в виде бонусов. В договоре вратаря с "Бенфикой" также прописана клаусула, которая составляет 100 млн евро.