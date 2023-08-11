Анчелотти: Мы полностью доверяем Лунину
Наставник "Реала" возлагает большие надежды на украинца
Фото: realmadrid.com
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти намекнул, что вероятно именно Андрей Лунин заменит травмированного Тибо Куртуа. В то же время он не исключил подписание еще одного вратаря.
"Вчерашний день был не очень хорошим. У нас травмирован важный игрок, но в футболе такое случается. Я хочу пожелать Куртуа скорейшего выздоровления и собираюсь передать свое доверие Лунину, который является отличным вратарем.
Он показал себя хорошо на предсезонной подготовке. Он отличный футболист и у него есть талант. Ему не хватает опыта, который приобретается от матча к матчу.
Теперь мы должны думать до 31 августа. У нас есть очень молодые вратари с потенциалом, такие как Каньисарес и Фран. Франу 17 лет... В ближайшие дни мы подумаем, стоит ли нам пополнять состав еще одним вратарем. Мы продолжим работу с Луниным, потому что ему доверяем", - сказал Анчелотти.
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