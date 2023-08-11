Главный тренер " Арсенала " Микель Артета заявил, что украинский защитник команды Александр Зинченко восстановился после травмы.

Тренер заявил, что украинец вернулся к тренировкам, как и Жоржиньо.

А вот Габриэль Жезус еще восстанавливается и ориентировочно вернётся через неделю.

Напомним, украинец пропустил концовку минувшего сезона из-за травмы икроножной мышцы. Он также не помог "Арсеналу" во время предсезонной подготовки.

На этих выходных "Арсенал" в рамках 1-го тура АПЛ сыграет с "Ноттингем Форрест".