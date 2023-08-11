Зинченко восстановился после травмы
Украинец снова в обойме Артеты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
Тренер заявил, что украинец вернулся к тренировкам, как и Жоржиньо.
А вот Габриэль Жезус еще восстанавливается и ориентировочно вернётся через неделю.
Напомним, украинец пропустил концовку минувшего сезона из-за травмы икроножной мышцы. Он также не помог "Арсеналу" во время предсезонной подготовки.
На этих выходных "Арсенал" в рамках 1-го тура АПЛ сыграет с "Ноттингем Форрест".
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Источник:Football Daily
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