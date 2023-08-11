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Зинченко восстановился после травмы

Наши за границей
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Украинец снова в обойме Артеты

Зинченко восстановился после травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что украинский защитник команды Александр Зинченко восстановился после травмы.

Тренер заявил, что украинец вернулся к тренировкам, как и Жоржиньо.

А вот Габриэль Жезус еще восстанавливается и ориентировочно вернётся через неделю.

Напомним, украинец пропустил концовку минувшего сезона из-за травмы икроножной мышцы. Он также не помог "Арсеналу" во время предсезонной подготовки.

На этих выходных "Арсенал" в рамках 1-го тура АПЛ сыграет с "Ноттингем Форрест".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
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Источник:
Football Daily

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