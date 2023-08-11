Тренер Марселя: На Малиновского в ближайшем матче не рассчитываем - он может покинуть клуб

Главный тренер французского "Марселя" Марселино Тораль рассказал о кадровых проблемах команды перед матчем 1-го тура чемпионата Франции с "Реймсом", который состоится в субботу, 12 августа.

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"Дженгиз Ундер не тренировался из-за физической проблемы. Что касается Руслана Малиновского, то на него не расчитываем, так как он может покинет клуб", – заявил Марселино.

Напомним, что по данным СМИ, Малиновский может перейти либо в итальянский "Торино" либо в турецкий "Бешикташ".