Довбик и Цыганков в заявке Жироны на матч 1-го тура против Сосьедада
С корабля на бал
фото из свободных источников
Украинский новичок "
Также в заявке и второй украинец команды, полузащитник Виктор Цыганков.
Напомним, что матч 1-го тура "Реал Сосьедад" – "Жирона" начнется в 18:00.
???? Llista de convocats#RealSociedadGirona #GironaFC pic.twitter.com/v9LFU8mt3C— Girona FC (@GironaFC) August 11, 2023
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