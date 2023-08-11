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Довбик и Цыганков в заявке Жироны на матч 1-го тура против Сосьедада

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Довбик и Цыганков в заявке Жироны на матч 1-го тура против Сосьедада

фото из свободных источников

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Украинский новичок "Жироны" Артем Довбик включен в заявку команды на матч 1-го тура чемпионата Испании против "Реала Сосьедад", который состоится в субботу, 12 августа.

Также в заявке и второй украинец команды, полузащитник Виктор Цыганков.

Напомним, что матч 1-го тура "Реал Сосьедад" – "Жирона" начнется в 18:00.

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В статье: Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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