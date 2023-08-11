СМИ: У Малиновского есть предложения из Саудовской Аравии

У украинского хавбека " Марселя " Руслана Малиновского есть трансферные предложения из Турции и Саудовской Аравии, сообщает "ТаТоТаке".

Впрочем, наиболее конкретные и интересные предложения украинец получил от клубов Серии А и АПЛ.

Ранее была информация, что по Малиновскому ведут переговоры "Торино" и "Бешикташ".