  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. СМИ: У Малиновского есть предложения из Саудовской Аравии
В тренде

СМИ: У Малиновского есть предложения из Саудовской Аравии

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Аравийский футбол сейчас на подъеме

СМИ: У Малиновского есть предложения из Саудовской Аравии

instagram.com/olympiquedemarseille

Новина українською

У украинского хавбека "Марселя" Руслана Малиновского есть трансферные предложения из Турции и Саудовской Аравии, сообщает "ТаТоТаке".

Впрочем, наиболее конкретные и интересные предложения украинец получил от клубов Серии А и АПЛ.

Ранее была информация, что по Малиновскому ведут переговоры "Торино" и "Бешикташ".

Напомним, что недавно главный тренер "Марселя" подтвердил, что Руслан может покинуть клуб.

По теме
yellow-arrow
Мудрик с Челси в ТОП-4, сложные вызовы для Зинченко. Большое превью нового сезона АПЛ
yellow-arrow
Схема Реала под Мбаппе, рывок Барсы в ЛЧ, планка Довбика в Жироне. Превью нового сезона Ла Лиги
yellow-arrow
Довбик и Цыганков в заявке Жироны на матч 1-го тура против Сосьедада
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Малиновский Марсель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде