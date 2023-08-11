СМИ: У Малиновского есть предложения из Саудовской Аравии
Аравийский футбол сейчас на подъеме
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У украинского хавбека "
Впрочем, наиболее конкретные и интересные предложения украинец получил от клубов Серии А и АПЛ.
Ранее была информация, что по Малиновскому ведут переговоры "Торино" и "Бешикташ".
Напомним, что недавно главный тренер "Марселя" подтвердил, что
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Источник:ТаТоТаке
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