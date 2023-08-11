Шевченко: В АПЛ каждая игра была войной

Экс-форвард "Милана" и " Челси " Андрей Шевченко рассказал о разнице между итальянским и английским футболом.

"Безусловно, в интенсивности игры. Английский футбол очень быстрый, у него другая интенсивность, нужно было отрабатывать от штрафной до штрафной.

Когда я переходил в "Челси", чувствовал, что Премьер-лига начала преобладать над другими лигами, стала становиться очень сильной. И дело было не в успехах какой-нибудь одной команды.

Лига начала расти с сильными игроками, сюда стали приходить великие тренеры. Чувствовалось, что каждая команда начала готовиться гораздо лучше, чем раньше.

Уровень игроков становился все выше, и каждая игра была войной, очень конкурентной", - сказал Шевченко.