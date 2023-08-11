  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Шевченко: В АПЛ каждая игра была войной
В тренде

Шевченко: В АПЛ каждая игра была войной

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Шева успел поиграть и в Англии

Шевченко: В АПЛ каждая игра была войной

Новина українською

Экс-форвард "Милана" и "Челси" Андрей Шевченко рассказал о разнице между итальянским и английским футболом.

"Безусловно, в интенсивности игры. Английский футбол очень быстрый, у него другая интенсивность, нужно было отрабатывать от штрафной до штрафной.

Когда я переходил в "Челси", чувствовал, что Премьер-лига начала преобладать над другими лигами, стала становиться очень сильной. И дело было не в успехах какой-нибудь одной команды.

Лига начала расти с сильными игроками, сюда стали приходить великие тренеры. Чувствовалось, что каждая команда начала готовиться гораздо лучше, чем раньше.

Уровень игроков становился все выше, и каждая игра была войной, очень конкурентной", - сказал Шевченко.

По теме
yellow-arrow
Кочергин снова забил за Ракув, но не помог команде взять очки. ВИДЕО
yellow-arrow
Коваленко Шахтеру не интересен, по игроку ведет переговоры французский клуб
yellow-arrow
Мудрик с Челси в ТОП-4, сложные вызовы для Зинченко. Большое превью нового сезона АПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Rio Ferdinand Presents FIVE

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде