Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Ноттингем Форест
Несмотря на слова Артеты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках первого тура АПЛ "Арсенал" встретится с "Ноттингем Форест" на "Эмирейтс" в Лондоне. Украинский футболист "канониров" Александр Зинченко не попал к старту на этот поединок.
Несмотря на сообщение Микеля Артеты о восстановлении Зинченко от травмы, украинец даже не вошел в заявку на встречу. Предыдущий поединок против "Манчестер Сити" в Суперкубке игрок также пропускал.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) August 12, 2023
???? Timber at the back
???? Rice in the middle
???? Eddie leads the line
Time to set the tone, Gunners ???? pic.twitter.com/qctSrWBjzG
В последний раз Зинченко выходил на поле 7 мая в матче против "Ньюкасла".
Встреча между “Арсеналом” и “Ноттингем Форест” начнется в 14:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого поединка.
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