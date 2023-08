Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Ноттингем Форест

В рамках первого тура АПЛ "Арсенал" встретится с "Ноттингем Форест" на "Эмирейтс" в Лондоне. Украинский футболист "канониров" Александр Зинченко не попал к старту на этот поединок.

Несмотря на сообщение Микеля Артеты о восстановлении Зинченко от травмы, украинец даже не вошел в заявку на встречу. Предыдущий поединок против "Манчестер Сити" в Суперкубке игрок также пропускал.

