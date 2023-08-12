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Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Ноттингем Форест

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Несмотря на слова Артеты

Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Ноттингем Форест

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках первого тура АПЛ "Арсенал" встретится с "Ноттингем Форест" на "Эмирейтс" в Лондоне. Украинский футболист "канониров" Александр Зинченко не попал к старту на этот поединок.

Несмотря на сообщение Микеля Артеты о восстановлении Зинченко от травмы, украинец даже не вошел в заявку на встречу. Предыдущий поединок против "Манчестер Сити" в Суперкубке игрок также пропускал.

В последний раз Зинченко выходил на поле 7 мая в матче против "Ньюкасла".

Встреча между “Арсеналом” и “Ноттингем Форест” начнется в 14:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого поединка.

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В статье: Арсенал (Лондон) Ноттингем Форест Александр Зинченко
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