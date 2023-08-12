Цыганков начнет в старте, Довбык на замене в первом матче Жироны в чемпионате

Два украинца попали в заявку "Жироны" на матч против "Реал Сосьедада". Виктор Цыганков начинает первую игру в этом сезоне в стартовом составе. Новичок команды Артем Довбик на замене.

25-летний вингер присоединился в ряды каталонского клуба зимой прошлого года. За это время он принял участие в 19 матчах Ла Лиги, где смог забить 3 мяча и отдал 6 голевых передач.