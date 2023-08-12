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Цыганков начнет в старте, Довбык на замене в первом матче Жироны в чемпионате

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Каталонский клуб играет против Реал Сосьедада

Цыганков начнет в старте, Довбык на замене в первом матче Жироны в чемпионате

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Два украинца попали в заявку "Жироны" на матч против "Реал Сосьедада". Виктор Цыганков начинает первую игру в этом сезоне в стартовом составе. Новичок команды Артем Довбик на замене.

25-летний вингер присоединился в ряды каталонского клуба зимой прошлого года. За это время он принял участие в 19 матчах Ла Лиги, где смог забить 3 мяча и отдал 6 голевых передач.

Довбык недавно подписал соглашение с "Жироной", но уже успел дебютировать в товарищеском поединке против "Лацио".

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона Артем Довбык
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