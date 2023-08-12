Довбык дебютирует в официальном матче за Жирону

Артем Довбик дебютирует в официальном матче за "Жирону". Украинец заменил 36-летнего нападающего Кристиана Стуани на 64 минуте. Форвард, которого заменили, получил желтую карточку на 45+3 и имел один голевой момент за игру.

У новичка есть около 30 минут, чтобы попытаться сделать камбэк. Каталонский клуб играет против "Реал Сосьедада", и пока проигрывает 0:1.

Артем присоединился к "Жироне" этим летом и уже успел дебютировать в товарищеском матче против "Лацио".