Довбык дебютирует в официальном матче за Жирону
Артем выходит на замену на 64 минуте
Фото: gironafc.cat
Артем Довбик дебютирует в официальном матче за "Жирону". Украинец заменил 36-летнего нападающего Кристиана Стуани на 64 минуте. Форвард, которого заменили, получил желтую карточку на 45+3 и имел один голевой момент за игру.
У новичка есть около 30 минут, чтобы попытаться сделать камбэк. Каталонский клуб играет против "Реал Сосьедада", и пока проигрывает 0:1.
Артем присоединился к "Жироне" этим летом и уже успел дебютировать в товарищеском матче против "Лацио".
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12.08.2023 в 19:42
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