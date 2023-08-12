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Довбык дебютирует в официальном матче за Жирону

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(1 голосов)

Артем выходит на замену на 64 минуте

Довбык дебютирует в официальном матче за Жирону

Фото: gironafc.cat

Новина українською

Артем Довбик дебютирует в официальном матче за "Жирону". Украинец заменил 36-летнего нападающего Кристиана Стуани на 64 минуте. Форвард, которого заменили, получил желтую карточку на 45+3 и имел один голевой момент за игру.

У новичка есть около 30 минут, чтобы попытаться сделать камбэк. Каталонский клуб играет против "Реал Сосьедада", и пока проигрывает 0:1.

Артем присоединился к "Жироне" этим летом и уже успел дебютировать в товарищеском матче против "Лацио".

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Артем Довбик Жирона Артем Довбык
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Комментарии (1)
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Djibouti (Djibouti)
12.08.2023 в 19:42
Вже встиг забити з подачі Циганкова
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