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Довбик забивает дебютный гол за Жирону после ассиста Цыганкова. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинская связка в деле!

Довбик забивает дебютный гол за Жирону после ассиста Цыганкова. ВИДЕО

фото - ФК Жирона

Новина українською

В стартовом туре испанской Ла Лиги "Жирона" на выезде играет против "Реал Сосьедада".

Счет во встрече открыли хозяева поля. Но на 73-й минуте новоиспеченный форвард "Жироны" Артем Довбик установил паритет на табло. Примечательно, что голевую передачу на нападающего отдал другой украинец – Виктор Цыганков.

Таким образом, 26-летний Артём оформил свой дебютный гол за испанский клуб в первом же матче.

Цыганков начал эту игру в стартовом составе, тогда как Довбик появился на поле на 64-й минуте встречи, заменив Кристиана Стуани.

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В статье: Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Комментарии (5)
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Spokoyno (Київ)
12.08.2023 в 20:16
Головне, щоб не останній! Утім з гарним почином "українську парочку"
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+1
0
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Кукулькан (сине-гранатовый)
12.08.2023 в 20:27
Думаю голов 10-12 Артём наклепает в чемпе. Не, ну, а чё? Легко. Главное не тупить и не комплексовать. Не така вже вона й Ла Ліга, як їїмалюють.
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0
0
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Brian Cohen (Дніпро)
12.08.2023 в 20:15
Захвалять.
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+1
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
12.08.2023 в 20:00
Супер! Молодці!
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+1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.08.2023 в 19:41
Ось так треба дебютувати!!!Красавчики!
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+3
0

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