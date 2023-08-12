Довбик забивает дебютный гол за Жирону после ассиста Цыганкова. ВИДЕО
Украинская связка в деле!
фото - ФК Жирона
В стартовом туре испанской Ла Лиги "Жирона" на выезде играет против "Реал Сосьедада".
Счет во встрече открыли хозяева поля. Но на 73-й минуте новоиспеченный форвард "Жироны" Артем Довбик установил паритет на табло. Примечательно, что голевую передачу на нападающего отдал другой украинец – Виктор Цыганков.
Таким образом, 26-летний Артём оформил свой дебютный гол за испанский клуб в первом же матче.
Цыганков начал эту игру в стартовом составе, тогда как Довбик появился на поле на 64-й минуте встречи, заменив Кристиана Стуани.
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Комментарии (5)
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Spokoyno (Київ)
12.08.2023 в 20:16
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Кукулькан (сине-гранатовый)
12.08.2023 в 20:27
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Brian Cohen (Дніпро)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
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