Довбик забивает дебютный гол за Жирону после ассиста Цыганкова. ВИДЕО

В стартовом туре испанской Ла Лиги "Жирона" на выезде играет против "Реал Сосьедада".

Счет во встрече открыли хозяева поля. Но на 73-й минуте новоиспеченный форвард "Жироны" Артем Довбик установил паритет на табло. Примечательно, что голевую передачу на нападающего отдал другой украинец – Виктор Цыганков.

Таким образом, 26-летний Артём оформил свой дебютный гол за испанский клуб в первом же матче.

Цыганков начал эту игру в стартовом составе, тогда как Довбик появился на поле на 64-й минуте встречи, заменив Кристиана Стуани.