Довбик и Цыганков получили лучшие оценки среди игроков Жироны за матч с Сосьедадом
По версии аналитического портала SofaScore
Getty Images / Global Images Ukraine
В стартовом туре испанской Ла Лиги "Жирона" на выезде
Хозяева поля уже на 5-й минуте открыли счет в матче. Однако финальное слово в поединке сказали украинские футболисты.
Артем Довбик вышел на замену на 64-й минуте встречи, а уже через 8 минут сравнял счет. Ассистировал нападающему другой украинец – Виктор Цыганков. В свою очередь, последний начал эту игру в стартовом составе.
Аналитический портал SofaScore оценил игру 26-летнего нападающего в 7,3 балла. Это лучшая оценка среди игроков "Жироны", и вторая в матче - больше только у вингера "Сосьедада" Кубо.
В свою очередь игру 25-летнего атакующего полузащитника оценили в 7,1 балла. Больше среди футболистов "Жироны" получил только Довбик.
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