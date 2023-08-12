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Довбик и Цыганков получили лучшие оценки среди игроков Жироны за матч с Сосьедадом

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По версии аналитического портала SofaScore

Довбик и Цыганков получили лучшие оценки среди игроков Жироны за матч с Сосьедадом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В стартовом туре испанской Ла Лиги "Жирона" на выезде расписала ничью с "Реал Сосьедадом" - 1:1.

Хозяева поля уже на 5-й минуте открыли счет в матче. Однако финальное слово в поединке сказали украинские футболисты.

Артем Довбик вышел на замену на 64-й минуте встречи, а уже через 8 минут сравнял счет. Ассистировал нападающему другой украинец – Виктор Цыганков. В свою очередь, последний начал эту игру в стартовом составе.

Аналитический портал SofaScore оценил игру 26-летнего нападающего в 7,3 балла. Это лучшая оценка среди игроков "Жироны", и вторая в матче - больше только у вингера "Сосьедада" Кубо.

В свою очередь игру 25-летнего атакующего полузащитника оценили в 7,1 балла. Больше среди футболистов "Жироны" получил только Довбик.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
SofaScore

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