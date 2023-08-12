Пока без вариантов. Лунин выйдет с первых минут на матч против Атлетик Бильбао
Замена Куртуа еще не подписана
Getty Images/Global Images Ukraine
Лунин выходит в старте мадридского "Реала" на матч против "Атлетик" Бильбао. Украинец пока остается основным вариантом для Анчелотти, ведь замена Куртуа еще не подписана.
Недавно сообщалось, что мадридцы подпишут вратаря "Челси" на замену Тибо.
Напомним, что основной кипер "сливочных" выбыл до весны из-за травмы.
В прошлом сезоне Андрей Лунин принял участие в 12 поединках королевского клуба, где пропустил 13 мячей.
Матч начнется в 22:30.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 12, 2023
???? @AthleticClub #AthleticRealMadrid | @UnicajaBanco pic.twitter.com/cGEnByHcPt
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