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Пока без вариантов. Лунин выйдет с первых минут на матч против Атлетик Бильбао

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Замена Куртуа еще не подписана

Пока без вариантов. Лунин выйдет с первых минут на матч против Атлетик Бильбао

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лунин выходит в старте мадридского "Реала" на матч против "Атлетик" Бильбао. Украинец пока остается основным вариантом для Анчелотти, ведь замена Куртуа еще не подписана.

Недавно сообщалось, что мадридцы подпишут вратаря "Челси" на замену Тибо.

Напомним, что основной кипер "сливочных" выбыл до весны из-за травмы.

В прошлом сезоне Андрей Лунин принял участие в 12 поединках королевского клуба, где пропустил 13 мячей.

Матч начнется в 22:30.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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