Лунин провел пятый сухой матч за Реал
Достиг первой результативной отметки
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе "Реала" на матч первого тура испанского чемпионата против "Атлетика" (2:0).
Для него этот поединок стал 18-м в футболке "сливочных". В частности, пятый, в котором Лунин сохранил свои ворота сухими.
Всего в его пассиве 19 пропущенных голов в матчах за мадридцев.
Во вчерашнем поединке на счету Лунина один сейв, два перехвата навесов и 90% точность передач (28 из 31). Аналитический портал WhoScored оценил его игру в 7,3, SofaScore поставил 7,5.
Для Андрея этот сезон стал третьим подряд в составе первой команды "Реала". В целом он находится в структуре мадридцев с 2018 года.
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