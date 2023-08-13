Лунин провел пятый сухой матч за Реал

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе "Реала" на матч первого тура испанского чемпионата против "Атлетика" (2:0).

Для него этот поединок стал 18-м в футболке "сливочных". В частности, пятый, в котором Лунин сохранил свои ворота сухими.

Всего в его пассиве 19 пропущенных голов в матчах за мадридцев.

Во вчерашнем поединке на счету Лунина один сейв, два перехвата навесов и 90% точность передач (28 из 31). Аналитический портал WhoScored оценил его игру в 7,3, SofaScore поставил 7,5.

Для Андрея этот сезон стал третьим подряд в составе первой команды "Реала". В целом он находится в структуре мадридцев с 2018 года.