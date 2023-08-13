Мудрик и Трубин процитировали в Instagram поэзию Лины Костенко

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик отреагировал на первую тренировку голкипера Анатолия Трубина в составе "Бенфики".

Мудрик в комментариях под публикацией Трубина в инстаграмме написал: "Крилатим грунту не треба". Анатолий своим ответом продолжил отрывок из стихотворения Лины Костенко "Крила": "Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля".

Ранее оба игрока вместе выступали за "Шахтер". Зимой этого года Мудрик перешел в "Челси", а Трубин на этой неделе - в "Бенфику".