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Мудрик и Трубин процитировали в Instagram поэзию Лины Костенко

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(1 голосов)

"Крилатим грунту не треба"

Мудрик и Трубин процитировали в Instagram поэзию Лины Костенко

УАФ/Автор невідомий

Новина українською

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик отреагировал на первую тренировку голкипера Анатолия Трубина в составе "Бенфики".

Мудрик в комментариях под публикацией Трубина в инстаграмме написал: "Крилатим грунту не треба". Анатолий своим ответом продолжил отрывок из стихотворения Лины Костенко "Крила": "Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля".

Ранее оба игрока вместе выступали за "Шахтер". Зимой этого года Мудрик перешел в "Челси", а Трубин на этой неделе - в "Бенфику".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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Brian Cohen (Дніпро)
13.08.2023 в 09:44
НАШІ.
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