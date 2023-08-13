Мудрик и Трубин процитировали в Instagram поэзию Лины Костенко
"Крилатим грунту не треба"
УАФ/Автор невідомий
Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик отреагировал на первую тренировку голкипера Анатолия Трубина в составе "Бенфики".
Мудрик в комментариях под публикацией Трубина в инстаграмме написал: "Крилатим грунту не треба". Анатолий своим ответом продолжил отрывок из стихотворения Лины Костенко "Крила": "Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля".
Ранее оба игрока вместе выступали за "Шахтер". Зимой этого года Мудрик перешел в "Челси", а Трубин на этой неделе - в "Бенфику".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Інстаграм Трубіна
Популярное сейчас
- Довбик феерит, Рух лидирует, Кейн уже проиграл с Баварией. Главные новости за 12 августа
- Лунина даже не напрягли. Атлетик - Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор матча
- Примера. Атлетик - Реал Мадрид 0:2. Победное начало новой эры
- "Подумал, что еще сплю". Зинченко рассказал о звонке Гвардиолы после победы Сити в ЛЧ
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Brian Cohen (Дніпро)
13.08.2023 в 09:44
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн