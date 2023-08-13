  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Они не могут остановить его": Жирона опубликовала ролик с сольным проходом Довбика
В тренде

"Они не могут остановить его": Жирона опубликовала ролик с сольным проходом Довбика

Наши за границей
(1 голосов)

Не голом единственным

"Они не могут остановить его": Жирона опубликовала ролик с сольным проходом Довбика

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик вчера дебютировал в испанском чемпионате. Форвард появился на поле во втором тайме матча против "Реала Сосьедад" и отличился спасительным голом спустя восемь минут после выхода на замену.

Однако Довбик запомнился не только взятием ворот. В одном из моментов матча украинец долго тянул мяч мимо соперников, пробежав пол поля. "Жирона" опубликовала вырезку этого эпизода в своих соцсетях.

Следующий матч каталонцы проведут 20 августа. Соперником команды двух украинцев станет "Хетафе".

По теме
yellow-arrow
Битва поклонников таланта Кайседо. Челси – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 1-го тура АПЛ на 13.08.2023
yellow-arrow
Анчелотти: Лунин действовал очень хорошо, спокойно, сосредоточенно и с уверенностью в себе
yellow-arrow
Мудрик и Трубин процитировали в Instagram поэзию Лины Костенко
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Артем Довбик Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.08.2023 в 10:50
Тут якраз Довбик зіграв у стилі Мудрика.))
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.08.2023 в 10:12
Не можуть зупинити), але в кінцевому рахунку...пас супернику))
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.08.2023 в 10:23
да-да, я тоже это отметил))
Ответить
0
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
13.08.2023 в 11:03
Пас то таке,але скільки здоров'я ,волокти за собою гравця,як авто прив'язану кансервну банку.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде