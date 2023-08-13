"Они не могут остановить его": Жирона опубликовала ролик с сольным проходом Довбика

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик вчера дебютировал в испанском чемпионате. Форвард появился на поле во втором тайме матча против "Реала Сосьедад" и отличился спасительным голом спустя восемь минут после выхода на замену.

Однако Довбик запомнился не только взятием ворот. В одном из моментов матча украинец долго тянул мяч мимо соперников, пробежав пол поля. "Жирона" опубликовала вырезку этого эпизода в своих соцсетях.

Следующий матч каталонцы проведут 20 августа. Соперником команды двух украинцев станет "Хетафе".