"Они не могут остановить его": Жирона опубликовала ролик с сольным проходом Довбика
Не голом единственным
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик вчера дебютировал в испанском чемпионате. Форвард появился на поле во втором тайме матча против "Реала Сосьедад" и отличился спасительным голом спустя восемь минут после выхода на замену.
Однако Довбик запомнился не только взятием ворот. В одном из моментов матча украинец долго тянул мяч мимо соперников, пробежав пол поля. "Жирона" опубликовала вырезку этого эпизода в своих соцсетях.
???? They can't stop him! #LaLigaHighlights @LaLigaEN pic.twitter.com/VmUYP5HfXs— GironaFC_INTL (@GironaFC_INTL) August 12, 2023
Следующий матч каталонцы проведут 20 августа. Соперником команды двух украинцев станет "Хетафе".
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