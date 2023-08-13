Анчелотти: Лунин действовал очень хорошо, спокойно, сосредоточенно и с уверенностью в себе

Наставник "Реала" Карл Анчелотти дал комментарий об игре украинского вратаря мадридцев Андрея Лунина в матче против "Атлетика" (0:0) и прокомментировал слухи о возможном трансфере Кепы Аррисабалаги из "Челси":

"Лунин действовал очень хорошо, очень спокойно, очень сосредоточенно и с уверенностью в себе. Он хорошо забирал верховые мячи. У него было немного возможностей показать свое качество.

Кепа не является игроком "Реала", и я не обсуждаю игроков, которых нет в команде", - сказал Анчелотти.