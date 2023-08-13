Довбик поделился эмоциями после гола в дебютном матче за Жирону

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик прокомментировал свой дебютный гол в рамках Ла Лиги в матче 1-го против "Реала Сосьедада" (1:1).

"Такая хорошая и важная победа для меня. Очень рад быть полезным моей команде. Продолжаем работать", - написал Довбик в инстраграмме.

Для Довбика эта игра также стала первой за "Жирону" в рамках Ла Лиги. Он отличился через 8 минут после выхода на замену по передаче другого украинца Виктора Цыганкова.