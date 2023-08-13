Мудрик не попал в основу Челси на матч с Ливерпулем
Не заслужил или тактический план?
Getty Images/Global Images Ukraine
Михаил Мудрик начнет матч 1-го тура АПЛ "Челси" – "Ливерпуль" на лавке запасных. Встреча начнется в 18:30.
Мудрик забил в ворота "Брайтона" во время предсезонного тура в США. Также за последний поединок против "Боруссии" Дортмунд укрианец получил хорошую оценку (7,2), проведя на поле почти 70 минут.
На "Ливерпуль" же выйдет следующий состав:
- 31 Санчес Р. (В)
- 2 Дисаси А.
- 6 Силва Т.
- 26 Колвилл Л.
- 24 Джеймс Р. (К)
- 23 Галлахер К.
- 8 Фернандес Е.
- 17 Чуквуемека К.
- 21 Чилвелл Б.
- 7 Стерлинг Р.
- 15 Джексон Н.
Your Chelsea side today! ????@ParimatchUK | #CheLiv pic.twitter.com/hv2FCeaUTD— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 13, 2023
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