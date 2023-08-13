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Мудрик не попал в основу Челси на матч с Ливерпулем

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Не заслужил или тактический план?

Мудрик не попал в основу Челси на матч с Ливерпулем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Михаил Мудрик начнет матч 1-го тура АПЛ "Челси" – "Ливерпуль" на лавке запасных. Встреча начнется в 18:30.

Мудрик забил в ворота "Брайтона" во время предсезонного тура в США. Также за последний поединок против "Боруссии" Дортмунд укрианец получил хорошую оценку (7,2), проведя на поле почти 70 минут.

На "Ливерпуль" же выйдет следующий состав:

  • 31 Санчес Р. (В)
  • 2 Дисаси А.
  • 6 Силва Т.
  • 26 Колвилл Л.
  • 24 Джеймс Р. (К)
  • 23 Галлахер К.
  • 8 Фернандес Е.
  • 17 Чуквуемека К.
  • 21 Чилвелл Б.
  • 7 Стерлинг Р.
  • 15 Джексон Н.
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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Михаил Мудрик
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