Яремчук вышел на замену во втором тайме против Эйпена

Главный коуч "Брюгге" все же дает шансы украинскому нападающему Роману Яремчуку. На этот раз форвард вышел на замену на 64 минуте, вместо Игоря Тиаго при счете 4:0.

У украинца был шанс забить, но этого не произошло. Статистический портал sofascore оценил его удар по воротам в 0.50 xG. Зато форвард получил желтую карточку на 90+1. Общая оценка за матч составила 6.3.

В этом сезоне 27-летний нападающий провел 3 матча за "Брюгге" и забил 1 гол.