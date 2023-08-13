Яремчук вышел на замену во втором тайме против Эйпена
У украинца была возможность забить
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный коуч "Брюгге" все же дает шансы украинскому нападающему Роману Яремчуку. На этот раз форвард вышел на замену на 64 минуте, вместо Игоря Тиаго при счете 4:0.
У украинца был шанс забить, но этого не произошло. Статистический портал sofascore оценил его удар по воротам в 0.50 xG. Зато форвард получил желтую карточку на 90+1. Общая оценка за матч составила 6.3.
В этом сезоне 27-летний нападающий провел 3 матча за "Брюгге" и забил 1 гол.
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