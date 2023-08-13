Поздняя замена. Мудрик сыграл 9 минут против Ливерпуля

Михаил Мудрик сыграл в матче между "Челси" и "Ливерпулем" который закончился со счетом 1:1. Но украинцу выделили не так много времени. На 81 минуте игрок вышел на поле вместо Рахима Стерлинга и примерил на себя новую позицию.

Новый коуч "пенсионеров" поставил Михаила не на его привычный левый фланг, а на правый. За это время Мудрик сделал 11 касаний и отдал 5 точных передач из 7. Общая оценка от портала sofascore - 6.8.

22-летний вингер присоединился в ряды "Челси" в январе этого года за 70 млн евро и принял участие в 15 матчах за клуб.