Поздняя замена. Мудрик сыграл 9 минут против Ливерпуля
Еще и действовал на непривычной для себя позиции
Фото: Getty Images
Михаил Мудрик сыграл в матче между "Челси" и "Ливерпулем" который закончился со счетом 1:1. Но украинцу выделили не так много времени. На 81 минуте игрок вышел на поле вместо Рахима Стерлинга и примерил на себя новую позицию.
Новый коуч "пенсионеров" поставил Михаила не на его привычный левый фланг, а на правый. За это время Мудрик сделал 11 касаний и отдал 5 точных передач из 7. Общая оценка от портала sofascore - 6.8.
22-летний вингер присоединился в ряды "Челси" в январе этого года за 70 млн евро и принял участие в 15 матчах за клуб.
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