"Нас не заставляют выпускать Трубина". Тренер Бенфики прокомментировал трансфер украинца

Главный тренер "Бенфики" Роджер Шмидт прокомментировал готовность новичков своей команды – Анатолия Трубина и Кабрала – сыграть в следующем матче.

"Надеюсь, Трубин и Кабрал сделают нас сильнее. Они показали свои качества в предыдущих клубах. Они провели с командой всего полторы тренировки, это очень мало. Я должен решить, достаточно ли этого, чтобы им быть в составе команды.

Мой опыт говорит мне, что игрокам нужно больше времени, чтобы понять динамику игры и стиль команды. Я не собираюсь ставить их в ситуацию, в которой они будут испытывать большое давление. Меня не заставляют их обязательно выпускать, потому что у команды все хорошо", – сказал Шмидт.