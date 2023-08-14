  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Нас не заставляют выпускать Трубина". Тренер Бенфики прокомментировал трансфер украинца
В тренде

"Нас не заставляют выпускать Трубина". Тренер Бенфики прокомментировал трансфер украинца

Наши за границей
(1 голосов)

Роджер Шмидт высказался о готовности вратаря дебютировать за "орлов"

"Нас не заставляют выпускать Трубина". Тренер Бенфики прокомментировал трансфер украинца

Фото: slbenfica.pt

Новина українською

Главный тренер "Бенфики" Роджер Шмидт прокомментировал готовность новичков своей команды – Анатолия Трубина и Кабрала – сыграть в следующем матче.

"Надеюсь, Трубин и Кабрал сделают нас сильнее. Они показали свои качества в предыдущих клубах. Они провели с командой всего полторы тренировки, это очень мало. Я должен решить, достаточно ли этого, чтобы им быть в составе команды.

Мой опыт говорит мне, что игрокам нужно больше времени, чтобы понять динамику игры и стиль команды. Я не собираюсь ставить их в ситуацию, в которой они будут испытывать большое давление. Меня не заставляют их обязательно выпускать, потому что у команды все хорошо", – сказал Шмидт.

"Бенфика" начнет новый сезон 14 августа - ее соперником в стартовой игре чемпионате будет "Боавишта". Игра начнется в 22:45.

Читайте такжеМудрик и Трубин процитировали в Instagram поэзию Лины Костенко
По теме
yellow-arrow
Макаренко забил первый гол в Казахстане - Беседин дебютировал
yellow-arrow
Паулу Фонсека жестко высказался о намерении Браги и Бенфики продавать футболистов клубам рпл
yellow-arrow
Поздняя замена. Мудрик сыграл 9 минут против Ливерпуля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Роджер Шмидт Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
MaisFutebol

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде