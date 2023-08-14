"Нас не заставляют выпускать Трубина". Тренер Бенфики прокомментировал трансфер украинца
Роджер Шмидт высказался о готовности вратаря дебютировать за "орлов"
Фото: slbenfica.pt
Главный тренер "Бенфики" Роджер Шмидт прокомментировал готовность новичков своей команды – Анатолия Трубина и Кабрала – сыграть в следующем матче.
"Надеюсь, Трубин и Кабрал сделают нас сильнее. Они показали свои качества в предыдущих клубах. Они провели с командой всего полторы тренировки, это очень мало. Я должен решить, достаточно ли этого, чтобы им быть в составе команды.
Мой опыт говорит мне, что игрокам нужно больше времени, чтобы понять динамику игры и стиль команды. Я не собираюсь ставить их в ситуацию, в которой они будут испытывать большое давление. Меня не заставляют их обязательно выпускать, потому что у команды все хорошо", – сказал Шмидт.
"Бенфика" начнет новый сезон 14 августа - ее соперником в стартовой игре чемпионате будет "Боавишта". Игра начнется в 22:45.
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