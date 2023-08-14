Макаренко забил первый гол в Казахстане - Беседин дебютировал
Воспитанники киевского "Динамо" напомнили о себе
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"Ордабасы" в выездном матче 19-го тура чемпионата Казахстана обыграл "Кайсар" (3:2). В данной встрече сыграли двое украинцев - полузащитник Евгений Макаренко и нападающий Артем Беседин.
Макаренко вышел в стартовом составе гостей и забил гол на 40-й мину поединка. На 83-й минуте хавбек был заменен. Беседин начал игру на лавке запасных "Ордабасы" и появился на поле на 76-й минуте. Это была дебютная игра форварда за казахстанский клуб.
Очевидно, что Беседин полностью восстановился от повреждения.
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