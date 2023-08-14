Марсель установил новую цену на Малиновского

"Марсель" повысил трансферную стоимость украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Как сообщает MSN со ссылкой на Eurosport, это решение предопределено тем, что хавбек привлек интерес ряда клубов. В частности сообщалось, что на 30-летнего Малиновского претендует "Болонья", "Бешикташ", "Дженоа" и две команды из АПЛ. Также украинец имеет предложения из Саудовской Аравии.

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По информации источника, "провансальцы" теперь хотят получить 12 миллионов евро (ранее его готовы были отпустить за 10 млн).

Напомним, Малиновский перешел в "Марсель" из "Аталанты" этой зимой за 10 млн евро. Его контракт с французами действует до 30 июня 2026 года.