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Марсель установил новую цену на Малиновского

Наши за границей
(1 голосов)

Хавбек заинтересовал ряд клубов

Марсель установил новую цену на Малиновского

Фото: Olympique de Marseille

Новина українською

"Марсель" повысил трансферную стоимость украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Как сообщает MSN со ссылкой на Eurosport, это решение предопределено тем, что хавбек привлек интерес ряда клубов. В частности сообщалось, что на 30-летнего Малиновского претендует "Болонья", "Бешикташ", "Дженоа" и две команды из АПЛ. Также украинец имеет предложения из Саудовской Аравии.

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По информации источника, "провансальцы" теперь хотят получить 12 миллионов евро (ранее его готовы были отпустить за 10 млн).

Напомним, Малиновский перешел в "Марсель" из "Аталанты" этой зимой за 10 млн евро. Его контракт с французами действует до 30 июня 2026 года.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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Источник:
MSN

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Комментарии (5)
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Caballero (DC)
14.08.2023 в 10:15
Й.обнутий ка.ц.апський сайт, коли вже ви почнете писати українські прізвища українською?! МалИновський!!!
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+1
-1
can (Торонто, Львов)
14.08.2023 в 10:26
Навiть повномасштабна вiйна нiчому не вчить
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0
-1
S_Shvets (Киев)
14.08.2023 в 10:31
Тобто у вас на руках є паспорт громадянина України Руслана Маліновського і там прописано МалИновський? Виходить і сайт УАФ - кцпський сайт?! Нащо такі дурниці писати? Руслан при народженні записаний саме як МалІновський, ми не вправі переписувати його прізвище інакше, бо так хочеться окремим читачам
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+1
0
S_Shvets (Киев)
14.08.2023 в 10:32
а за такі звинувачення, дійсно безпідставні, можна й бан отримати
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0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
14.08.2023 в 11:13
А можна й в жбан отримати...
0
0

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