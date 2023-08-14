Воспитанник Шахтера забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд U-19

Украинский полузащитник Даниил Кревсун отметился дебютным голом в составе "Боруссии" Дортмунд U-19. Молодежная команда "пчел" победила ровесников из "Байера" со счетом 3:1.

18-летний украинец принял участие во втором голе "Боруссии" Д: после навеса с углового он головой отправил мяч в сетку ворот.

Кревсун был в системе "Шахтера", а после начала полномасштабного вторжения уехал в Германию. Осенью 2022 года атакующий полузащитник выступал за "Пройсен" Мюнстер U-19, а затем его пригласили в "Боруссию" Д. Его контракт с немецким клубом действует до 30 июня 2024 года.

К слову, Даниил Кревсун – сын легкоатлетки Юлии Кревсун. Юлия – бегунья на средней дистанции, мастер спорта международного класса и участница Олимпиады в Пекине и Лондоне в составе сборной Украины.