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Мудрик: Новая команда, новый тренер, другая вселенная. АПЛ – это вообще другой уровень футбола

Наши за границей
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(1 голосов)

Михаил о первом сезоне в "Челси"

Мудрик: Новая команда, новый тренер, другая вселенная. АПЛ – это вообще другой уровень футбола

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик упомянул свой первый период в состоянии "пенсионеров".

– Как ты себя чувствовал? Ты же выдал суперматч против Ливерпуля, а потом такой спад пошел. Согласен с этим или нет? Или это все в команде все так шло? Меня часто люди спрашивали: "Что с Мудриком?" Говорю: "Если вся команда так играет – Мудрик же сам не может давать результат".

– Я согласен с тобой. Но я даже не могу сказать, что это спад и провел ли хороший матч с "Ливерпулем". Я просто приехал в новую команду, новый тренер, вообще другую вселенную. Люди, приезжающие в АПЛ, понимают, о чем говорю. Это вообще другой уровень футбола. А что было у Винисиуса, когда он пришел в "Реал"? В первом сезоне.

– В первом сезоне ничего хорошего. Напомню, тогда было видео, где Бензема говорит крайнему защитнику – Менди или Марсело, не помню – говорит: "Не давай ему пас, он все играет против нас".

- А что было с Бенземом в первые его сезоны? Даже не сезон, а сезонов. Надо подождать, – рассказал украинец.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
14.08.2023 в 18:23
мудро
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.08.2023 в 17:48
Та ну, не може бути.
Ответить
0
-1

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