Мудрик: Новая команда, новый тренер, другая вселенная. АПЛ – это вообще другой уровень футбола

Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик упомянул свой первый период в состоянии "пенсионеров".

– Как ты себя чувствовал? Ты же выдал суперматч против Ливерпуля, а потом такой спад пошел. Согласен с этим или нет? Или это все в команде все так шло? Меня часто люди спрашивали: "Что с Мудриком?" Говорю: "Если вся команда так играет – Мудрик же сам не может давать результат".

– Я согласен с тобой. Но я даже не могу сказать, что это спад и провел ли хороший матч с "Ливерпулем". Я просто приехал в новую команду, новый тренер, вообще другую вселенную. Люди, приезжающие в АПЛ, понимают, о чем говорю. Это вообще другой уровень футбола. А что было у Винисиуса, когда он пришел в "Реал"? В первом сезоне.

– В первом сезоне ничего хорошего. Напомню, тогда было видео, где Бензема говорит крайнему защитнику – Менди или Марсело, не помню – говорит: "Не давай ему пас, он все играет против нас".

- А что было с Бенземом в первые его сезоны? Даже не сезон, а сезонов. Надо подождать, – рассказал украинец.