Зинченко: Конечно, хотел Мудрика видеть в футболке Арсенала, но это жизнь
Зина расхвалил Михаила
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко высказался о переходе Михаила Мудрика в "
– У меня спросили: "Кто быстрее – Мбаппе или Мудрик?" Я сказал: "Слушай, лучше спросить у Фофана, потому что он играет с обоими". У него уже спрашивали, он сказал, что Миша быстрее.
У него очень большой потенциал, невероятные качества, которые он может развивать. У него все есть, чтобы стать игроком мирового уровня.
– Ты на него не обиделся, что так случилось, что он не с тобой в "Арсенале"?
– Мы с ним общаемся. Конечно все хорошо. Слушай, это жизнь. Конечно, хотел его видеть в футболке "Арсенала", но так сложилось.
- Ты понимаешь, что не то что проложил дорогу для украинцев, но своим переходом в "Ман Сити", мне кажется, очень многое сделал, чтобы сейчас было 6 украинских футболистов в Англии. Понимаешь свое влияние?
– Нет, не сказал бы, что это моя заслуга. Это совершенно не моя заслуга, это заслуга ребят, очень тяжело работавших над собой, чтобы попасть сюда. Это 100%. Это какие-то выдумки, твои, может, журналистов, что кто-то проложил - нет, нет, нет. Чтобы попасть сюда – ты должен сделать очень много работы, дорасти до этого уровня.
Популярное сейчас
- ВВС Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших в сторону территории НАТО
- В ГУР заявили, что путинские элиты готовы идти на контакт
- Хавбек Днепра-1 получил серьезную травму и выбыл до весны
- Довбик забивает дебютный гол за Жирону после ассиста Цыганкова. ВИДЕО
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО
Новости по теме
- 19:06 Зарубежные Мудрик с Челси в ТОП-4, сложные вызовы для Зинченко. Большое превью нового сезона АПЛ
- 21:14 Украинские Легендарные футболисты, актеры, телеведущие и музыканты: известны полные составы матча Game4Ukraine
- 12:51 Украинские Объявлены комментаторы благотворительного матча в поддержку Украины