Зинченко: Конечно, хотел Мудрика видеть в футболке Арсенала, но это жизнь

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко высказался о переходе Михаила Мудрика в " Челси ".

– У меня спросили: "Кто быстрее – Мбаппе или Мудрик?" Я сказал: "Слушай, лучше спросить у Фофана, потому что он играет с обоими". У него уже спрашивали, он сказал, что Миша быстрее.

У него очень большой потенциал, невероятные качества, которые он может развивать. У него все есть, чтобы стать игроком мирового уровня.

– Ты на него не обиделся, что так случилось, что он не с тобой в "Арсенале"?

– Мы с ним общаемся. Конечно все хорошо. Слушай, это жизнь. Конечно, хотел его видеть в футболке "Арсенала", но так сложилось.

- Ты понимаешь, что не то что проложил дорогу для украинцев, но своим переходом в "Ман Сити", мне кажется, очень многое сделал, чтобы сейчас было 6 украинских футболистов в Англии. Понимаешь свое влияние?

– Нет, не сказал бы, что это моя заслуга. Это совершенно не моя заслуга, это заслуга ребят, очень тяжело работавших над собой, чтобы попасть сюда. Это 100%. Это какие-то выдумки, твои, может, журналистов, что кто-то проложил - нет, нет, нет. Чтобы попасть сюда – ты должен сделать очень много работы, дорасти до этого уровня.