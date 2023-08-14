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Челси не стало подписывать Неймара, чтобы защитить место Мудрика в составе

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В Лондоне сделали выбор на имеющихся игроков

Челси не стало подписывать Неймара, чтобы защитить место Мудрика в составе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" отказался от кандидатуры вингера "Пари Сен-Жермен" в пользу Михаила Мудрика. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В стане "пенсионеров" рассматривался потенциальный трансфер бразильца. Однако в итоге руководство "синих" сделало выбор защитить имеющихся в клубе футболистов. В частности речь идет и о Мудрике, так как Неймар мог занять его место в составе.

В начале лета "Челси" предпринимал попытки подписать 31-летнего нападающего "ПСЖ", но позже отказался от данной идеи.

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В статье: Неймар Челси (Лондон) Пари Сен-Жермен (Париж) Михаил Мудрик
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Источник:
Fabrizio Romano

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