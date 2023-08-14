Челси не стало подписывать Неймара, чтобы защитить место Мудрика в составе
В Лондоне сделали выбор на имеющихся игроков
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" отказался от кандидатуры вингера "Пари Сен-Жермен" в пользу Михаила Мудрика. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
В стане "пенсионеров" рассматривался потенциальный трансфер бразильца. Однако в итоге руководство "синих" сделало выбор защитить имеющихся в клубе футболистов. В частности речь идет и о Мудрике, так как Неймар мог занять его место в составе.
В начале лета "Челси" предпринимал попытки подписать 31-летнего нападающего "ПСЖ", но позже отказался от данной идеи.
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Источник:Fabrizio Romano
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