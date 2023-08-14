  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Таловеров не входит в обойму тренера Славии, ему подыскивают новую команду
В тренде

Таловеров не входит в обойму тренера Славии, ему подыскивают новую команду

Наши за границей
(1 голосов)

Основной центрбек украинской молодежки снова пойдет в другую команду

Таловеров не входит в обойму тренера Славии, ему подыскивают новую команду

slavia.cz

Новина українською

Украинский защитник "Славии" Максим Таловеров не входит в планы главного тренера команды Индржиха Трпышовского и может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Читайте такжеВест Хэм интересуется защитником молодежной сборной Украины - СМИ

Как сообщает главный редактор "Профутбол Digital" Владимир Зверов, сейчас клуб рассматривает варианты как с продажей, так и с арендой 23-летнего украинца.

Отметим, что контракт Таловерова со "Славией" рассчитан до конца 2026 года. Прошлый сезон он провел в аренде у "Словане" и ЛАСКе.

Трансфермаркт оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.

По теме
yellow-arrow
Трубин не попал в заявку Бенфики на стартовый тур чемпионата Португалии
yellow-arrow
Еще один итальянский клуб заинтересовался Малиновским
yellow-arrow
Мудрик: Люди часто не понимают, с каким давлением сталкиваются профессиональные спортсмены
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Славия (Прага) Максим Таловеров
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде