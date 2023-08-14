Таловеров не входит в обойму тренера Славии, ему подыскивают новую команду
Основной центрбек украинской молодежки снова пойдет в другую команду
slavia.cz
Украинский защитник "Славии" Максим Таловеров не входит в планы главного тренера команды Индржиха Трпышовского и может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает главный редактор "Профутбол Digital" Владимир Зверов, сейчас клуб рассматривает варианты как с продажей, так и с арендой 23-летнего украинца.
Отметим, что контракт Таловерова со "Славией" рассчитан до конца 2026 года. Прошлый сезон он провел в аренде у "Словане" и ЛАСКе.
Трансфермаркт оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.
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Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
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