Мудрик: Люди часто не понимают, с каким давлением сталкиваются профессиональные спортсмены
"Много-много обычных людей просто не понимают"
instagram.com/chelseafc
Вингер "
"Я хочу сказать, что люди часто не понимают, с каким давлением сталкиваются профессиональные спортсмены. А чем интереснее и популярнее вид спорта, тем больше давления, потому что больше людей смотрят, знают о нем и в курсе последних новостей.
Много-много обычных людей просто не понимают. Они думают, что играть в футбол - это просто вышел на поле и бегаешь 90 минут. Они не видят очень много подводных камней.
И вообще, я молчу о каких-то твоих индивидуальных проблемах, с которыми ты можешь сталкиваться просто в своей жизни. Но это уже другое дело, я не хочу сейчас жаловаться на какие-то проблемы, еще что-то. Просто хочу сказать, что людям лучше судить кого-то или что-то, чем ставить себя на чье-то место", - сказал Мудрик.
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