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Мудрик: Люди часто не понимают, с каким давлением сталкиваются профессиональные спортсмены

Наши за границей
(1 голосов)

"Много-много обычных людей просто не понимают"

Мудрик: Люди часто не понимают, с каким давлением сталкиваются профессиональные спортсмены

instagram.com/chelseafc

Новина українською

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик рассказал о сильном давлении, которео испытывают игроки со стороны футбольной общественности.

"Я хочу сказать, что люди часто не понимают, с каким давлением сталкиваются профессиональные спортсмены. А чем интереснее и популярнее вид спорта, тем больше давления, потому что больше людей смотрят, знают о нем и в курсе последних новостей.

Много-много обычных людей просто не понимают. Они думают, что играть в футбол - это просто вышел на поле и бегаешь 90 минут. Они не видят очень много подводных камней.

И вообще, я молчу о каких-то твоих индивидуальных проблемах, с которыми ты можешь сталкиваться просто в своей жизни. Но это уже другое дело, я не хочу сейчас жаловаться на какие-то проблемы, еще что-то. Просто хочу сказать, что людям лучше судить кого-то или что-то, чем ставить себя на чье-то место", - сказал Мудрик.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (7)
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Думитреску (Новомосковск)
14.08.2023 в 23:54
Мішаня, ти здоровий, бездітний та придатний до військової служби. Як так вийшло, що під час війни ти виїхав за кордон? Повертайся в Україну, вступай в ЗСУ та бігом на нуль! Бєднєнькій, мля, не розуміють його... Сцикун розмальований!
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+1
-1
Грязный Гаррик (C)
14.08.2023 в 23:48
Возвращайся в Украину!Никакого давления не будет от ультрас.
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0
0
Tasha19
14.08.2023 в 23:34
Невід'ємна частина життя професійного спортсмена, крім наявності багатьох інших навичок, мати ще й залізні нерви, щоб справлятися з тиском. Плюс коли, як у випадку Мудрика, всі "страждання", ще й компенсуються хорошою зарплатнею.
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0
0
gulfstream
14.08.2023 в 23:32
Пацан забуває, що його трансфер коштував клубу 70 лямів, а в нього проблеми з моралью. Вибач, але я б також свистів на стадіоні. Ну, реально, ніби всім легко, а йому одному важко.
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0
0
Хиденг (Днепр)
14.08.2023 в 22:55
А хто у него мадам? Представляю их философские беседы наедине.
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0
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Хиденг (Днепр)
14.08.2023 в 22:49
А в Шахтере не дураки, шо рот ему закрывали. В Челси бардак с этим.
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0
0
Сергій Кравчук (Луцьк)
14.08.2023 в 22:31
Що воно меле? Посоромився б....
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0

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