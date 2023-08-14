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Еще один итальянский клуб заинтересовался Малиновским

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На этот раз - Монца

Еще один итальянский клуб заинтересовался Малиновским

Фото: om.fr

Новина українською

В Италии появился еще один претендент на украинского хавбека "Марселя" Руслана Малиновского.

Как сообщает Foot Mercato, украинцем заинтересовалась "Монца".

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Ранее сообщалось, что на 30-летнего Малиновского претендуют "Торино", "Болонья", "Бешикташ", "Дженоа" и две команды из АПЛ. Также украинец имеет предложения из Саудовской Аравии.

При этом, руководство французского клуба из-за интереса к игроку может увеличить цену на него до 12-13 миллионов евро.

"Монца" в прошлом сезоне финишировала 11-й в Серии А.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Монца
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Источник:
footmercato

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