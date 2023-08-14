Еще один итальянский клуб заинтересовался Малиновским
На этот раз - Монца
Фото: om.fr
В Италии появился еще один претендент на украинского хавбека "Марселя" Руслана Малиновского.
Как сообщает Foot Mercato, украинцем заинтересовалась "Монца".
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Ранее сообщалось, что на 30-летнего Малиновского претендуют "Торино", "Болонья", "Бешикташ", "Дженоа" и две команды из АПЛ. Также украинец имеет предложения из Саудовской Аравии.
При этом, руководство французского клуба из-за интереса к игроку может увеличить цену на него до 12-13 миллионов евро.
"Монца" в прошлом сезоне финишировала 11-й в Серии А.
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Источник:footmercato
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