Трубин не попал в заявку Бенфики на стартовый тур чемпионата Португалии

В рамках стартового тура чемпионата Португалии "Бенфика" принимает "Боавишту".

Новоиспеченный голкипер "орлов" Анатолий Трубин не попал в заявку "Бенфики" на этот поединок. Ворота гостей в этой игре будет защищать Одиссеас Влаходимос.

Напомним, "Бенфика" купила 22-летнего голкипера у донецкого "Шахтера" за 10 млн. евро + 1 млн. евро в виде бонусов.