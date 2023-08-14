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Трубин не попал в заявку Бенфики на стартовый тур чемпионата Португалии

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Не дебютирует за "орлов" в этом матче

Трубин не попал в заявку Бенфики на стартовый тур чемпионата Португалии

Фото: Benfica SL

Новина українською

В рамках стартового тура чемпионата Португалии "Бенфика" принимает "Боавишту".

Новоиспеченный голкипер "орлов" Анатолий Трубин не попал в заявку "Бенфики" на этот поединок. Ворота гостей в этой игре будет защищать Одиссеас Влаходимос.

Напомним, "Бенфика" купила 22-летнего голкипера у донецкого "Шахтера" за 10 млн. евро + 1 млн. евро в виде бонусов.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Боавишта (Порту) Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
14.08.2023 в 23:15
Хорошо...)))
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