Трубин не попал в заявку Бенфики на стартовый тур чемпионата Португалии
Не дебютирует за "орлов" в этом матче
Фото: Benfica SL
В рамках стартового тура чемпионата Португалии "Бенфика" принимает "Боавишту".
Новоиспеченный голкипер "орлов" Анатолий Трубин не попал в заявку "Бенфики" на этот поединок. Ворота гостей в этой игре будет защищать Одиссеас Влаходимос.
Напомним, "Бенфика" купила 22-летнего голкипера у донецкого "Шахтера" за 10 млн. евро + 1 млн. евро в виде бонусов.
???? OUR STARTING ????????!#BFCSLB pic.twitter.com/76pS0TeEoO— SL Benfica (@slbenfica_en) August 14, 2023
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
14.08.2023 в 23:15
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