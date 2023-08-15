Мудрик: Настолько не думаю о деньгах, что забываю когда приходит зарплата

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик рассказал, изменили ли его большие деньги после перехода из "Шахтера" в лондонский клуб .

– Ты перешел в АПЛ в суперклуб, у тебя поднялся контракт в разы. Как ты считаешь, деньги изменили тебя или нет?

– Очень интересный вопрос. А как деньги вообще меняют людей?

– Они могут, например, расслабиться, могут перестать с кем-то общаться, могут как-то иначе относиться к другим людям, к каким-либо ситуациям.

– Я понял. Не знаю, я же со своим другом общаюсь и даже иногда забываю, в какой день приходит зарплата.

Очень рад, что я так отношусь к деньгам. Слава Богу, что они есть – это, во-первых. Во-вторых, я настолько о них не думаю, что даже забываю, когда зарплата.

Как и любому нормальному мужчине, мне хочется зарабатывать больше, иметь больше возможностей. Деньги – это возможности. Но я подумал о том, как зарабатывать больше денег – и все дальше занимаюсь своими делами», – сказал Мудрик.