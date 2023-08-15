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Мудрик: Настолько не думаю о деньгах, что забываю когда приходит зарплата

Наши за границей
(1 голосов)

Вингер сборной Украины - о своем отношении к деньгам

Мудрик: Настолько не думаю о деньгах, что забываю когда приходит зарплата

Скриншот: Бомбардир

Новина українською

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик рассказал, изменили ли его большие деньги после перехода из "Шахтера" в лондонский клуб .

– Ты перешел в АПЛ в суперклуб, у тебя поднялся контракт в разы. Как ты считаешь, деньги изменили тебя или нет?

– Очень интересный вопрос. А как деньги вообще меняют людей?

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– Они могут, например, расслабиться, могут перестать с кем-то общаться, могут как-то иначе относиться к другим людям, к каким-либо ситуациям.

– Я понял. Не знаю, я же со своим другом общаюсь и даже иногда забываю, в какой день приходит зарплата.

Очень рад, что я так отношусь к деньгам. Слава Богу, что они есть – это, во-первых. Во-вторых, я настолько о них не думаю, что даже забываю, когда зарплата.

Как и любому нормальному мужчине, мне хочется зарабатывать больше, иметь больше возможностей. Деньги – это возможности. Но я подумал о том, как зарабатывать больше денег – и все дальше занимаюсь своими делами», – сказал Мудрик.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (4)
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Footballers (Умань)
15.08.2023 в 12:48
А ще в нього є голова -він туда їсть.
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0
0
Грязный Гаррик (C)
15.08.2023 в 12:44
Героя Украины этому молодцу!Великий человек!!!
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+1
0
Хиденг (Днепр)
15.08.2023 в 12:35
Зато он бегает быстро…
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0
0
Romanik2806 (Киев)
15.08.2023 в 13:11
І штангу піднімає)
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0
0

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