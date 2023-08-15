Мудрик - об обвинениях в расизме: Раньше всем все было нормально, а когда я перешел в Челси, это стало ненормальным

Украинский вингер " Челси " Михаил Мудрик вспомнил, как его угораздило вляпаться в расистский скандал в начале своего пребывания в лондонском клубе.

- В твоем детстве было много ситуаций, когда в тебя не верили. Говорили: "Да нет, у него не получится". И тут приезжаешь в Англию и попадаешь в суперсложную ситуацию, когда начинается критика. Как ты это все переносишь, как борешься с тем давлением, которое сейчас на тебя есть?

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- Сто процентов. С тем давлением, с которым я столкнулся здесь… Я даже не знаю, с чем это можно сравнить, потому что каждый твой шаг отслеживается, каждый твой вздох. Можешь просто не в том направлении посмотреть - уже кто-то сделает об этом видео или что-то расскажет и будет на твоем имени делать себе рекламу. Мол, посмотрите, что он делает.

Даже просто все началось с того, что когда я только приехал, нашли мои видео. Первое видео было, где мне 15 лет, другое - два года назад, в котором мы пели песню. Из меня сделали расиста… Я приезжаю в другую страну, все тяжело и просто начинается с того, что находят какое-то видео.

До этого всем все было нормально, а вот когда я перешел, (в "Челси" - прим.) это стало ненормальным. И таких примеров очень много. Знаешь, это все собирается. В то время, как у команды у команды плохие результаты и оно все одно на одно…

Было очень сложно от этого всего отделяться, потому что каждый день что-то новое: то ты не так в футбол играешь, то ты расист, то находят какие-то видео с тиктоков и говорят: "Как этот чудной может стоить сто миллионов"?