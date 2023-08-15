Мудрик: У меня есть диетолог, повар, тренер физио. Повар и диетолог изменили много что
В большом спорте мелочей не бывает
Фото: @ChelseaFC
Украинский вингер "
"У меня есть диетолог, повар, физио – он же личный тренер по легкой атлетике. Что сменил повар? Много что. Диетолог и повар связаны между собой.
Первый делает план, второй претворяет его в жизнь. Футбол и достижение больших целей – это не только о том, как ты играешь в футбол. Очень много аспектов, на которые нужно обращать внимание", – сказал Мудрик.
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Источник:Бомбардир
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