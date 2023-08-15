Чех: Мудрик сейчас в гораздо лучшей форме, чем другие игроки Челси
Легенда Челси верит в украинца
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Легендарный голкиер "
"Мудрик провел очень хорошую предсезонную подготовку – в частности, потому, что играл на Евро U-21. Поэтому, вы видите, что он сейчас в гораздо лучшей форме, чем другие. Поскольку он хорошо выступил на турнире и во время предсезонного сбора, то, думаю, будет иметь больше уверенности и покажет, на что способен.
Михаил быстрый, также у него очень хороший удар. Я считаю, что в следующем сезоне он будет пробивать чаще, когда будет иметь такие возможности. Поэтому я жду хорошего сезона в его исполнении", – заявил Чех.
Напомним, что в матче 1-го тура АПЛ "Челси" – "Ливерпуль" (1:1) Мудрик вышел на замену и отыграл 9 минут.
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