Чех: Мудрик сейчас в гораздо лучшей форме, чем другие игроки Челси

Легендарный голкиер " Челси " Петр Чех верит, что новый сезон станет для украинского вингера Михаила Мудрика прорывом.

"Мудрик провел очень хорошую предсезонную подготовку – в частности, потому, что играл на Евро U-21. Поэтому, вы видите, что он сейчас в гораздо лучшей форме, чем другие. Поскольку он хорошо выступил на турнире и во время предсезонного сбора, то, думаю, будет иметь больше уверенности и покажет, на что способен.

Михаил быстрый, также у него очень хороший удар. Я считаю, что в следующем сезоне он будет пробивать чаще, когда будет иметь такие возможности. Поэтому я жду хорошего сезона в его исполнении", – заявил Чех.