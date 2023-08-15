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Чех: Мудрик сейчас в гораздо лучшей форме, чем другие игроки Челси

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Легенда Челси верит в украинца

Чех: Мудрик сейчас в гораздо лучшей форме, чем другие игроки Челси

фото - Getty Images

Новина українською

Легендарный голкиер "Челси" Петр Чех верит, что новый сезон станет для украинского вингера Михаила Мудрика прорывом.

"Мудрик провел очень хорошую предсезонную подготовку – в частности, потому, что играл на Евро U-21. Поэтому, вы видите, что он сейчас в гораздо лучшей форме, чем другие. Поскольку он хорошо выступил на турнире и во время предсезонного сбора, то, думаю, будет иметь больше уверенности и покажет, на что способен.

Михаил быстрый, также у него очень хороший удар. Я считаю, что в следующем сезоне он будет пробивать чаще, когда будет иметь такие возможности. Поэтому я жду хорошего сезона в его исполнении", – заявил Чех.

Напомним, что в матче 1-го тура АПЛ "Челси" – "Ливерпуль" (1:1) Мудрик вышел на замену и отыграл 9 минут.

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В статье: Петр Чех Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Бомбардир

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