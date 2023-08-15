Кочергин выйдет в старте Ракува на матч квалификации ЛЧ против кипрского Ариса

Украинский хавбек польского "Ракува" Владислав Кочергин выйдет в стартовом составе своей команде в ответном, выездном матче квалификации Лиги чемпионов против кипрского "Ариса".

Первый матч в Польше закончился победой "Ракува" со счетом 2:1.

Отметим, что старт нового сезона вышел для Кочергина вполне успешным – в девяти матчах он забил три гола.