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Кочергин выйдет в старте Ракува на матч квалификации ЛЧ против кипрского Ариса

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Хавбек отлично начал сезон

Кочергин выйдет в старте Ракува на матч квалификации ЛЧ против кипрского Ариса

Фото: Raków Częstochowa

Новина українською

Украинский хавбек польского "Ракува" Владислав Кочергин выйдет в стартовом составе своей команде в ответном, выездном матче квалификации Лиги чемпионов против кипрского "Ариса".

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Первый матч в Польше закончился победой "Ракува" со счетом 2:1.

Отметим, что старт нового сезона вышел для Кочергина вполне успешным – в девяти матчах он забил три гола.

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В статье: Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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