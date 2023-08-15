Кочергин выйдет в старте Ракува на матч квалификации ЛЧ против кипрского Ариса
Хавбек отлично начал сезон
Фото: Raków Częstochowa
Украинский хавбек польского "Ракува" Владислав Кочергин выйдет в стартовом составе своей команде в ответном, выездном матче квалификации Лиги чемпионов против кипрского "Ариса".
Первый матч в Польше закончился победой "Ракува" со счетом 2:1.
Отметим, что старт нового сезона вышел для Кочергина вполне успешным – в девяти матчах он забил три гола.
???? ????????????????????????????????— Raków Częstochowa ???? (@Rakow1921) August 15, 2023
Tak zagramy o awans do IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów! ????
---#ARIRCZ ???? 19:00 pic.twitter.com/qoCvGHN3HG
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