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Ракув Кочергина проводит самый успешный евросезон в истории

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Украинец сделал большой вклад в это

Ракув Кочергина проводит самый успешный евросезон в истории

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

"Ракув" Владислава Кочергина гарантировал себе место в групповом этапе Лиги Европы. Это лучший результат в истории польского клуба.

При этом команда близка к выходу в групповой этап Лиги чемпионов. Клубу Владислава нужно обыграть "Спарту" или "Коппенгаген". Клуб уже прошел "Арис", "Карабах" и "Флору".

Лучшим достижением "Ракува" в истории еврокубков был выход в плей-офф квалификации Лиги конференций.

В прошлом сезоне "Ракув" провел 45 матчей, забил 12 голов и отдал 4 результативных передачи.

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В статье: Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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