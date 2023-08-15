Ракув Кочергина проводит самый успешный евросезон в истории

"Ракув" Владислава Кочергина гарантировал себе место в групповом этапе Лиги Европы. Это лучший результат в истории польского клуба.

При этом команда близка к выходу в групповой этап Лиги чемпионов. Клубу Владислава нужно обыграть "Спарту" или "Коппенгаген". Клуб уже прошел "Арис", "Карабах" и "Флору".

Лучшим достижением "Ракува" в истории еврокубков был выход в плей-офф квалификации Лиги конференций.

В прошлом сезоне "Ракув" провел 45 матчей, забил 12 голов и отдал 4 результативных передачи.