Кривцов и Месси помогают Майами разгромить Филадельфию в 1/2 финала Кубка Лиг. Видео

"Интер Майами" в первом матче 1/2 финала Кубка Лиг на выезде разгромил одну из лучших команд прошлогодней МЛС "Филадельфию" 4:1

Кубок лиг – клубный турнир, в котором выступают клубы из США и Мексики.

Команды, занявшие три первых места в Кубке Лиг, автоматически квалифицируются в Лигу Чемпионов КОНКАКАФ.

Первый гол хозяева забили уже на третьей минуте встречи, Кривцов дальним пасом из своей половины поля вывел на свидание с голкипером Мартинеса.

Удвоил преимущество и забил свой очередной мяч Лионель Месси, дальним ударом в нижний угол ворот, метров с тридцати.

До разгромного счет довел Жорди Альба, выйдя один на один с голкипером.

В конце встречи соперники обменялись голами, сначала Бедойя отличился в составе хозяев, а затем забивал Руис, поставив финальную точку.

Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4

Голы: 0:1 – Мартинес (3), 0:2 – Месси (20), 0:3 – Альба (45), 1:3 – Бедойя (73),

1:4 – Руис (84).