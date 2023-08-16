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Мудрик: Каждый матч в АПЛ – это как Лига чемпионов

Наши за границей
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Украинский вингер "Челси" оценил уровень игры в чемпионате Англии

Мудрик: Каждый матч в АПЛ – это как Лига чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрика поделился впечатлениями от атмосферы на матчах АПЛ.

"Каждый матч в АПЛ – это как Лига чемпионов, потому что накал страстей просто сумасшедший. Уровень футболистов очень высок.

Даже когда мы играем дома, иногда болельщики гостей настолько заряжены, что перекрикивают в 2-3 раза наших фанатов, и ты чувствуешь, что играешь в гостях. И наоборот бывает: мы приезжаем куда-то на выезд – и слышим своих фанатов громче, чем домашних", - сказал Мудрик в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Бомбардир

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