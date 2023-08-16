Таловеров подпишет полноценный контракт с ЛАСКом - СМИ

Украинский защитник "Славии" Максим Таловеров покинет чешскую команду. Клуб официально объявит об уходе сегодня, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в ближайшее время 23-летний игрок пройдет медицинский осмотр перед переходом в "ЛАСК". Отмечается, что украинец подпишет полноценный контракт с австрийским клубом.

Детали трансфера пока не разглашаются.

Договор Таловерова со "Славией" действовал до конца 2026 года. Напомним, что именно в "ЛАСКе" Таловеров на правах аренды провел первое полугодие сезона 2022/23 - 13 матчей.