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Таловеров подпишет полноценный контракт с ЛАСКом - СМИ

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Украинский защитник покинет "Славию"

Таловеров подпишет полноценный контракт с ЛАСКом - СМИ

Славия

Новина українською

Украинский защитник "Славии" Максим Таловеров покинет чешскую команду. Клуб официально объявит об уходе сегодня, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в ближайшее время 23-летний игрок пройдет медицинский осмотр перед переходом в "ЛАСК". Отмечается, что украинец подпишет полноценный контракт с австрийским клубом.

Детали трансфера пока не разглашаются.

Договор Таловерова со "Славией" действовал до конца 2026 года. Напомним, что именно в "ЛАСКе" Таловеров на правах аренды провел первое полугодие сезона 2022/23 - 13 матчей.

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В статье: Славия (Прага) ЛАСК Максим Таловеров
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Источник:
ТаТоТаке

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