Кревсун: Мой первый гол в Бундеслиге? Здесь реагируют не так, как в Украине

18-летний украинский полузащитник Даниил Кревсун, который с января этого года играет в структуре "Боруссии" Дортмунд и начал новый сезон в клубной команде U-19, прокомментировал свой гол в ворота "Байера" U-19 (3:1).

– Даниил, поздравляем с голом в матче с"Байером". Если верить имеющейся информации, то этот гол стал для тебя первым за юношескую команду"Боруссии". Все верно?

– Нет, это мой второй гол за"Боруссию". Первый я забил еще весной в кубковом матче. А вот в матче юношеской Бундеслиги я действительно отличился впервые. Итак, спасибо за поздравления!

– В команде знали, что ты забил в Бундеслиге впервые? Как-то на это отреагировали?

– Ребята меня поздравили, но без особых эмоций. Для нас в команде это является нормой: первый гол – это не что-то такое особенное. Здесь отношение к подобному не такое, как в Украине.

– Но на видео видно, что вся команда праздновала твой гол с каким-то воодушевлением. Почему так?

– Да, мы действительно были очень рады."Байер" – принципиальный для нас соперник, на игру мы сильно настраивались. После моего гола преимущество"Боруссии" увеличилось до 2:0, поэтому наша радость была такой сильной. В общем, матч для нас получился очень сложным и тяжелым, - отметил юный футболист.