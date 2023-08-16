Кревсун: Было обидно, что меня не вызвали в Шахтер U-19

18-летний хавбек Даниил Кревсун, который выступает за команду U-19 дортмундской "Боруссии", вспомнил период карьеры, когда он был вынужден покинуть академию донецкого "Шахтера".

– В Украине ты до последнего времени был в системе донецкого "Шахтера". Затем состоялся твой переезд в Германию, где сначала была команда "Пройсен Мюнстер", а дальше – "Боруссия" Дортмунд. Не жалеешь о том, что уехал из "Шахтера"?

– Сначала было очень обидно, что меня не вызвали в команду U-19 донецкого "Шахтера". Я не знал, что делать дальше, как быть. Но уже через полгода после этого я попал в "Боруссию" Дортмунд. Сейчас я понимаю, что пока что в моей жизни не было ничего лучшего, чем есть сейчас. Если бы я вернулся в "Шахтер", то не достиг бы того, тех результатов, которые имею сегодня, - сказал Кревсун.

На днях Кревсун забил дебютный гол в матче юношеской Бундеслиги.